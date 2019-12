Συνέδριο "Next is Now 2019" - Βασικός αιμοδότης της οικονομίας ο τουρισμός

Ως τον βασικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας χαρακτήρισε τον ελληνικό τουρισμό ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου «Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το enikonomia.gr και ο οργανισμός Next is Now και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

«Ο τουρισμός είναι αυτός κράτησε όρθια την ελληνική οικονομία στα χρόνια της κρίσης. Είναι, όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου εθνική υπόθεση και πρέπει να στηριχθεί αποτελεσματικά για να κατακτήσει νέες κορυφές και να σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ και να αποτελέσει ατμομηχανή της ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης επιθετικής, ισχυρής, όχι αναιμικής, για να γυρίσει επιτέλους σελίδα η οικονομία και επιτέλους η χώρα. Για να συμβεί αυτό, απαιτούνται επενδύσεις και επομένως αναγκαία προϋπόθεση είναι ο εκσυγχρονισμός υποδομών και διαδικασιών, να ανοίξουν δρόμοι, όσοι δρόμοι είναι κλειστοί και μεταφορικά και πραγματικά, για να έρθουν χρήματα και να τοποθετηθούν σε επενδύσεις στην τουριστική οικονομία», επεσήμανε και ανέδειξε την ανάγκη εξάλειψης των παθογενειών που λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη του τουρισμού. «Πρέπει να επιτεθούμε στα αντικίνητρα των επενδύσεων, να επιτεθούμε στην υψηλή φορολογία, στην εξαντλητική γραφειοκρατία, στις γηρασμένες υποδομές, στις απαρχαιωμένες μεθόδους τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο και των ιδιωτών-πειρατών που ενδημούν στον χώρο του τουρισμού», τόνισε ο Ν. Χατζηνικολάου. «Ο τουρισμός δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο και πεδίο πολιτικών και κομματικών αντιπαραθέσεων. Απαιτείται εθνική συνεννόηση, συνεργασία και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που να υπερβαίνει τον βίο μιας κυβέρνησης. Σχεδιασμός που δεν θα ακυρώνεται σε κάθε αλλαγή υπουργού ή υφυπουργού. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, τις παγκόσμιες τάσεις. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όλα πλέον κινούνται μέσα από τον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου και ότι η φήμη, είτε θετική είτε αρνητική, μπορεί να εξαπλωθεί σε ελάχιστο χρόνο και να σε απογειώσει ή να σε καταστρέψει. Η ποιότητα είναι το α και το ω κάθε προσπάθειας. Η εποχή της αρπαχτής παρήλθε ανεπιστρεπτί. Ο καταναλωτής έχει πλέον βήμα στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων και βαθμολογεί online την ώρα εκείνη αυτό που τον ικανοποιεί ή αυτό που τον απογοητεύει. Πρέπει λοιπόν να βελτιωνόμαστε καθημερινά να εκσυγχρονιζόμαστε αδιάκοπα. Ο πρωταθλητισμός απαιτεί συνεχή εγρήγορση, εργατικότητα, φαντασία, δυναμισμό», κατέληξε.

Πηγή: enikonomia.gr