Της Εύας Οικονομάκη

"Αλλάζει ο τρόπος αναζήτησης και επιλογής των ταξιδιωτικών εμπειριών και όχι μόνο των ταξιδιών", είπε κατά την εισήγησή του στο συνέδριο "Next is Now 2019", ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης.

Ο ίδιος είπε ότι πλέον το 75% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και το 45% του παγκόσμιου τουρισμού χρησιμοποιεί το κινητό για να κάνει ο,τιδήποτε για το ταξίδι του. Μάλιστα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως ένα ισχυρός προορισμός, ο Δ. Φραγκάκης τόνισε πως πρέπει να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του τουριστικού αποθέματος, καθώς τα επόμενα χρόνια ό,τι δεν είναι σε ψηφιακή μορφή δεν θα υφίσταται.