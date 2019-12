Συνέδριο "Next is Now 2019": Ο ρόλος του ελληνικού τουρισμού στην ανασυγκρότηση της οικονομίας - Τα στοιχήματα της επόμενης μέρας

Της Εύας Οικονομάκη

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο ελληνικός τουρισμός στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του συνεδρίου «Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το enikonomia.gr και ο οργανισμός Next is Now και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Ατιικής και του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής.

«Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντος ανά την επικράτεια με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Κράτος, τις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, η διασύνδεση της τουριστικής αγοράς με άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της οικονομίας, είναι τα βασικά «στοιχήματα» για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού», επεσήμανε ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου. Οι πρωταγωνιστές της τουριστικής αγοράς, στελέχη φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου και εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συναντηθούν στην Αθήνα για να αναλύσουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο τουρισμός στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. «Οι προκλήσεις και οι αναταράξεις που αντιμετώπισε η χώρα μας θα ήταν πολύ πιο έντονες χωρίς τη συμβολή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2009 έως και το 2018, ο τουριστικός κλάδος έχει παράξει άμεσα 125 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 230 εκατ. άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στη χώρα μας, αποκομίζοντας μία θετική εμπειρία. Τώρα πλέον, που η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα, ο τουρισμός βρίσκεται στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας», τόνισε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στροφή στην ποιότητα «Έχουμε μια κρυμμένη υπεραξία που πρέπει να αναδείξουμε. Δεν είναι ευσεβής πόθος, πραγματικότητα και πρέπει να δράσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυόμαστε με τις υψηλές αφίξεις, πρέπει να κάνουμε στροφή στην ποιότητα. Ο κόσμος που ζητά κάτι διαφορετικό. Αν δεν ανταποκριθούμε στα κελεύσματα των καιρών, ο χρόνος θα μας προσπεράσει. Αναλαμβάνουμε τις προκλήσεις και είμαστε μαχητές. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε στοίχημα, ο τουρισμός αποτελεί βασικό κρίκο για επίτευξη στόχων και την αύξηση του ΑΕΠ», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης και πρόσθεσε: "Ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σε αυτή την ημερίδα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για food for thougt. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε. Θα βγούμε όλοι σοφότεροι, για να μην επαναλάβουμε λάθη, για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε μνα δημιουργήσουμε υπεραξία. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και δεν χωράνε μικροπολιτικές αντιδράσεις.

