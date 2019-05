Navarino Environmental Observatory: Επιτακτική η μετάβαση προς τη νέα οικονομία του κλίματος

(από αριστερά 1η σειρά) Ευφροσύνη Ζερεφού, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος ΤΕΜΕΣ Α.Ε., ΑΒΥ Πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας, Charlotte Sammelin, Πρέσβης της Σουηδίας, Sara Cousins, Professor in Physical Geography & Associate Professor in Plant Ecology, Stockholm University, Johan Kuylenstierna, Adjunct Professor and Director, Navarino Environmental Observatory, Stockholm University, and Vice Chair of the Swedish Climate Policy Council (από αριστερά 2η σειρά) κα. Astrid Widding Söderbergh, President, Stockholm University, Χρήστος Ζερεφός, Professor, Centre for Environmental Effects on Health, Biomedical Research Foundation, Ακαδημία Αθηνών, Γεωργία Δεστούνη, Professor, Head of the Department of Physical Geography, Stockholm University, and Member of The Royal Swedish Academy of Sciences