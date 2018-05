Εκτός... λειτουργίας το 30% των POS που τοποθετήθηκαν το 2017

Σύμφωνα, άλλωστε, με τα στοιχεία της MasterCard που παρουσιάστηκαν χθες στο ετήσιο Innovation Forum Athens 2018, με θέμα «Empowering you to the Digital Economy», η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ποσοστό όγκου συναλλαγών με κάρτα ως μέρος του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και συγκεκριμένα στο 10% του ΑΕΠ σε όρους 2016. Αντίστοιχα, χαμηλή είναι η χρήση του «πλαστικού χρήματος» στο σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης, που προσεγγίζει περίπου το 20%.